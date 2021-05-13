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Yunanistan'da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleriyle kılındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Müslümanlar, ibadete açılan ilk resmi camide ilk bayram namazı için bir araya geldi.

Yunanistan'da Ramazan Bayramı namazı salgın önlemleriyle kılındı
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske ve mesafe kuralları gözetilerek kılınan namaz için caminin içinde 12, avlusunda ise 100 kişinin saf tutmasına izin verildi.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, çocuklara hediye ve şeker dağıttı.

Caminin Yönetim Kurulu Üyesi Asir Haydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Atina'da ibadete açılan ilk resmi camide ilk kez bayram namazı eda edilmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hijyen kurallarına uyularak yüzlerce Müslüman'ın camiye geldiğini belirten Haydar, "Ramazan Bayramı'nın ülkemiz Yunanistan'a huzur, sağlık, mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

- Batı Trakya'da Ramazan Bayramı

Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlık, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İskeçe ve Gümülcine'de bayram namazında bir araya geldi.

Bayram namazını Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan camilerde kılan Müslümanlar daha sonra evlerine giderek aileleriyle bayramlaştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel bayram tebriği de salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapıldı.

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