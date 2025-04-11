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        Haberler Dünya Yunanistan'da şüpheli çantada patlama | Dış Haberler

        Yunanistan'da şüpheli çantada patlama yaşandı

        Atina'da, Helenik Tren isimli şirketin merkez binasındaki bir şüpheli çantada patlama meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:42
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        Yunanistan'da şüpheli çantada patlama
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        Yunanistan'ın başkenti Atina'da, demiryolu şirketi Helenik Tren'in merkez binasındaki bir şüpheli çantada patlama meydana geldiği bildirildi.

        Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kimliği belirsiz kişiler yerel saatle 20.35'te bir Yunan gazetesi ve internet sitesine telefon ederek yaklaşık 35-40 dakika sonra Helenik Tren'in Atina'daki merkez binasında bir patlama olacağını kaydetti.

        Belirtilen süre içerisinde, söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı.

        Polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı.

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