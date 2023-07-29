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Kikilias "Diğer yıllardan farkı ise hava şartlarıydı. Tarihi ve benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasına neden olan iklim değişikliği burada. Aşırı hava koşullarının güçlü rüzgarlarla birleşmediği çok az gün vardı" diye konuştu.

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Meteorologlara göre Yunanistan'da daha önce hiç bu kadar uzun bir süre boyunca bu kadar rekor kıran sıcaklıklar kaydedilmedi. Ege ve İyon denizlerindeki adalar haricinde 15 yılın en yüksek seviyelerine ulaşıldı.