Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İstanbul'da! 0:00 / 0:00

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Dendias, sabah saatlerinde geldiği İstanbul'da, İstiklal Caddesi'ndeki Yunanistan Başkonsolosluğu'na geçti. Dendias'ı burada Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou karşıladı. İkili bir süre konsolosluk önünde sohbet etti.

Dendias, ardından buraya gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos'u karşıladı.

Konsoloslukta basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile Fener Rum Patrikhanesi yetkilileri de yer aldı.

Bartholomeos, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki metropolitlerin salahiyeti üzerine konuştuklarını belirterek, "Yunanistan'ın bazı bölgelerinde patrikhanemizin yetkisi ve salahiyeti var, Girit Adası'nda, 12 Adalar'da ve bazı bölgelerde. Bu bölgeleri din ve kilise açısından ilgilendiren konuları konuştuk, müşterek konulardan bahsettik." dedi.

Bartholomeos, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de patrikhaneye olan ilgisinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Yarın gerçekleşmesi planlanan görüşmeye de değinen Bartholomeos, "Sayın Bakan'a, yarın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olmasından ötürü çok memnun olduğumuzu söyledim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Yunanca yaptığı konuşmasında görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yarın da arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz. Güzel bir görüşme olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dendias, daha sonra Taksim'deki Özel Rum Lisesi'ni ziyaret etti.