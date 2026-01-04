Habertürk
        Haberler Dünya Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza nedeniyle çok sayıda uçuş aksadı | Dış Haberler

        Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza nedeniyle çok sayıda uçuş aksadı

        Yunanistan genelinde uçuşlar, merkezi radyo frekans sistemleri ile bağlantılı bir teknik bir arıza nedeniyle askıya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:24
        Yunanistan hava sahası kapatıldı
        Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza sebebiyle çok sayıda uçuş aksadı, binlerce yolcu mağdur oldu.

        Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, saat 09.00'dan itibaren Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında yaşanan teknik sorun, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkiledi. Bu nedenle Yunanistan’daki havalimanlarında iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.

        Sorun sırasında havada bulunan uçaklar, güvenlik prosedürleri kapsamında alternatif yöntemlerle ve bazı durumlarda farklı havalimanlarına yönlendirilerek inişlerini gerçekleştirdi.

        Teknik ekipler, arızayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yayımlanan NOTAM ile uçuş hizmetlerinin minimum seviyeye indirildiği duyuruldu.

        Telekomünikasyon şirketi OTE tarafından yapılan açıklamada, ilk kontrollerde OTE’nin altyapısında arıza tespit edilmediği ancak sivil havacılık otoriteleriyle işbirliği içinde sorunun kaynağının araştırıldığı bildirildi.

        Öte yandan, hava trafik kontrolörleri sendikası, altyapı sorunlarının uzun süredir bilindiğini savunarak, kontrol merkezlerindeki teknik eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

