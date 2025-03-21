Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki 12 adayı bir haftaya kadar ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için uygulanan vize programını bir yıl uzattı.

Avrupa Komisyonu'nun onayının ardından, turist vizesi programının Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı bildirildi. Ayrıca, başlangıçta belirlenen 10 adadan oluşan listeye Patmos ve Semadirek adalarının da ekleneceği belirtildi.

Türk vatandaşlarının Yunan adalarını ziyaret etmelerine olanak tanıyan kapıda vize anlaşması, Aralık 2023'te imzalanmıştı.

Yunanistan turizm sektörü, geçen yıl boyunca programın başarılı bir şekilde uygulanmasını memnuniyetle karşıladığını ve iki halk arasındaki bağları güçlendirmeye olan olumlu katkısını kabul ettiğini ifade etti.

Mart 2024'te başlatılan program kapsamında, Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros, Sömbeki, Limni, Kalimnos ve Meis adalarına yönelik Türk vatandaşları için 100 binden fazla ziyaret vizesi verildi.