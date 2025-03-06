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        Haberler Gündem Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

        Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

        Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.G., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:41 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:41
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
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        Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan M.G. yakalandı. Gözaltına alınan M.G.’nin ‘Terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı ortaya çıktı. M.G., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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