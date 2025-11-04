Yunus Akgün Ajax maçında yok!
Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Sakatlığı devam eden milli yıldız, Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kafilesine dahil edilmedi.
Giriş: 04.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:09
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi.
Trabzonspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Ajax maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın İstanbul'da yaptığı son antrenmanda yer almadı.
Kasığındaki ağrı nedeniyle Galatasaray'ın Hollanda kafilesine dahil edilmeyen Yunus Akgün, Ajax karşısında forma giyemeyecek.
