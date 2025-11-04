Habertürk
        Yunus Akgün Ajax maçında yok! - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün Ajax maçında yok!

        Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Sakatlığı devam eden milli yıldız, Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının kafilesine dahil edilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:09
        Yunus Akgün Ajax maçında yok!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi.

        Trabzonspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu, Ajax maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın İstanbul'da yaptığı son antrenmanda yer almadı.

        Kasığındaki ağrı nedeniyle Galatasaray'ın Hollanda kafilesine dahil edilmeyen Yunus Akgün, Ajax karşısında forma giyemeyecek.

