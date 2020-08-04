Yunus balıkları Edremit Körfezi'ndeki cankurtaran ekibine arkadaş oldu - BALIKESİR

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde mavi bayraklı plajların açıklarında bot ile devriye gezen cankurtaran ekipleri, kendilerine eşlik eden yunusları cep telefonu ile görüntüledi.Görüntülerde, özellikle Altınoluk resif bölgelerinde yoğunlukla görülen yunusların cankurtaran ekiplerinin botunun yanında yarışır gibi yüzdüğü ve dans ettiği o muhteşem anlar görülüyor.Öte yandan, Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk Zeytinli, Ören ve Sarımsaklı ile Erdek ilçesi Ocaklar sahilinde bot ve jet ski ile faaliyet gösteren cankurtaran ekiplerinin her yıl bu aylarda aynı görüntülerle karşılaştığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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