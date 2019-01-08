Eskişehir’in Mihallıccık ilçesine bağlı Koyunağılı Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Termik Santrali 1 miyar 400 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak.

30 Ocak tarihi itibariyle ihaleye çıkacak olan santralle ilgili TMSF Başkanı Muhittin Gülal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Gülal, "Burası hemen hemen 2 yıldır TMSF kayyumunda yönetiliyor. Türkiye’nin önemli termik santrallerinden bir tanesi. 792 personelimiz var ve biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına 30 Ocak itibariyle satışını planlıyoruz. 1 milyar 400 milyon TL bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte de tüm yatırımcı arkadaşlarımızı bu ihaleye davet ediyoruz. Bu ay sonu 30 Ocak itibariyle 1 milyar 400 milyon TL üzerinden ihaleye çıkacağız. Talipliler var, 6 kişi var. 2 tanesi dosya almış vaziyette. Biraz daha vaktimiz var. İnşallah bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz” dedi.

Santral sadece Eskişehir üzerinde değil ülkemiz için önemli bir tesis. Dolayısıyla devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırmanın hesapları içerisindeydik. İnşallah iyi bir satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz.

Açıklamaların ardından Başkan Gülal ve beraberindeki heyet santralde ve santralde bulunan madende incelemelerde bulundu.

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