Malatya İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce düzenlediği müthiş operasyon ile Suriye'den PYD/YPG tarafından gönderilen 28 kilogram PETN cinsi patlayıcı madde ile yakalanan A.R.Ü. tutuklandı.

Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Malatya polisinin yaptığı müthiş takip sonrası yakalanan bombacı A.R.Ü.'nün ifadesinde patlayıcı maddeyi İstanbul'a götürmek istediğini söylediği öğrenildi. Polis yaptığı araştırmalar sonucu, A.R.Ü.'nün daha önce de terör örgütü tarafından Suriye'de kendisine gönderilen 42 kilogram patlayıcıyı Çankırı'da, 24 kilogram patlayıcıyı ise Antalya'da gömdüğünü tespit etti.

Yapılan kazılarla bu iki şehirde gömülü patlayıcılar çıkarıldı. Malatya polisinin A.R.Ü.'nün yakalanması ile Suriye'den Türkiye'ye getirilen patlayıcı maddelerin güzergahı deşifre edildi. Polisin uyarıları üzerine Mardin Jandarma ekipleri bugün söz konusu bölgede 56 kilogram patlayıcı madde daha yakaladı.

Malatya İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör örgütleri PYD/YPG'nin Suriye'de Türkiye'nin metropol ilçelerinde bombalı eylem yapmak için patlayıcı madde gönderdiğini belirledi.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Suriye'den Mardin Kızıltepe'ye getirilen patlayıcı maddeleri A.R.Ü. tarafından alındığını belirledi. Aldığı patlayıcıları İstanbul'a götürmek isteyen A.R.Ü. Malatya'da yakalandı. A.R.Ü.'nün otomobilinde yapılan aramalarda 28 kilogram PETN cinsi patlayıcı madde bulundu.

ANTALYA VE ÇANKIRI'DA GÖMDÜĞÜ PATLAYICILAR BULUNDU

Malatya polisi tarafından uzun zamandan beri takip edildiği öğrenilen A.R.Ü.'nün yapılan araştırmalar sonucu Antalya ve Çankırı'da da patlayıcı madde gömdüğü belirlendi. Ekiplerin bu ilde patlayıcı gömdüğü yönündeki soruları üzerine çözüldüğü öğrenilen A.R.Ü.'nün, bombaları gömdüğü yerleri polise gösterdiği öğrenildi.

A.R.Ü.'nün Çankırı'da gösterdiği yerde 42 kilogram, Antalya'da ise gösterdiği yerde 24 kilogram patlayıcı madde çıkarıldı. Malatya polisi araştırmalar sonucu terör örgütünün Suriye'de patlayıcı madde getirdiği güzergahı da deşifre etti. Polisin uyarıları üzerine Jandarma yaptığı operasyon ile Mardin'de bugün (Pazartesi) 56 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

GÖMDÜKTEN SONRA KOORDİNATLARINI PKK'YA GÖNDERMİŞ

İfadesinde Malatya'da polis tarafından yakalanan 28 kilogram patlayıcı maddeyi İstanbul'a götürmek istediğini belirten A.R.Ü.'nün, gömdüğü patlayıcı maddelerin, gömüldüğü yerin krokilerini, koordinatlarını ve fotoğraflarını PKK'ya gönderdiği belirtildi. Terör örgütü PKK'nın da daha sonra bombacı gönderip bu patlayıcıları gömüldüğü yerden çıkartıp saldırı yapmayı hedeflediği öğrenildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki haftadan beri Malatya polisinin yaptığı çalışmalar sonucu ele geçirilen 150 kilogram patlayıcı ile ilgili toplam 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan ve ifadeleri biten aralarında A.R.Ü.'nün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 15 kişinin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

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