Yüreğir Belediyesi ekibine AFAD eğitimi

Adana'nın Yüreğir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde gönüllü belediye personellerinden oluşan 30 kişilik hafif düzey arama kurtarma ekibi YAKUT, afetlere müdahale etmek amacıyla toplamda 6 gün süren teorik ve uygulama eğitimi aldı.

Eğitim Adana AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli profesyonel ekipler tarafından verildi. Belediyenin arama kurtarma ekipleri, uzman ekiplerden en son teknoloji ve yöntemleri kullanarak enkaz altında kalan kişileri bulmak ve güvenli bir şekilde kurtarmak için gerekli becerileri kazanmaya yönelik eğitim aldı. Ekipler ayrıca yaralılara ilk müdahale ile hayati önem taşıyan müdahaleleri gerçekleştirmek için pratik eğitimlere de katıldı.

Afet durumlarında etkili bir koordinasyon sağlamak ve iletişim kurmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmanın da amaçlandığı eğitim programlarında belediye ekipleri, arama kurtarma araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili de bilgiler aldı.

"Depremde Arama ve Kurtarma" teorik eğitimi ile eğitim parkurunda uygulama eğitimi alan ekipler hem kendi bölgelerinde hem de diğer bölgelerde meydana gelebilecek afetlerde görev alarak can kayıplarını en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışacaklar.

Eğitim alanını ziyaret ederek faaliyetleri yakından takip eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 30 kişiden oluşan ekibin bir hafta boyunca eğitim aldığını belirterek, "Deprem kuşağında yer alan şehrimizde afetlere karşı hazır olmak için hizmet içi eğitimlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz, doğal afetler ve acil durumlarda sahada etkili bir şekilde görev alabilmek amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yüreğir Belediyesi olarak her an göreve hazır durumdayız. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.