Yüreğir'de 50 yıllık imar sorunu çözüldü

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonu Köprülü Mahallesi'nde mahalleli ile buluştu. Önce esnafı ziyaret eden Başkan Demirçalı, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Demirçalı, mahallenin 50 yıllık imar sorununu çözdüklerini söyledi.

Süreç hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Demirçalı, "Yüreğir'imizin kangren olmuş sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Köprülü Mahallemizin 50 yıllık imar sorununu çözdük. Dönüşüm bekleyen mahalle sakinlerimize müjdeyi vermek istiyorum. Biz çalışmalarımızı tamamladık ve bugün itibarıyla 620 hak sahibinin tapuları tescillendi. Artık yerinde dönüşüm için hiçbir sorun kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.