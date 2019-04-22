Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, bu sabah saatlerinde Seyfioğlu Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında akılalmaz bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa Yurteri yönetimindeki malzeme yüklü TIR freni boşalması üzerine, pazara daldı. Malzeme yüklü TIR, pazar girişinde bulunan bir minibüse çarparak durabildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre pazarın halen yeni kuruluyor olması ve sabah saatlerinde kalabalığın olmaması olabilecek büyük bir faciaya engel oldu. Olay yerinde yapılan incelmeler sonrasında, kazaya karışan TIR ve hasar gören minibüs olay yerinden çekildi. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.