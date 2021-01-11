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Yurt dışı kaynaklı 138 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engellendi.

Yurt dışı kaynaklı 138 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi
DHA

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında, kasım ve aralık aylarında yürütülen çalışmalar sonucunda yurt dışı kaynaklı 138 yasadışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkân sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 145 internet sitesine Türkiye´den erişim engellendi.

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