Yurt dışına giden öğrenci sayısında büyük artış

Yükseköğretim öğrencilerinin yurt dışındaki program ve projelere katılma imkanı 2015 yılında yapılan düzenlemeyle genişletildi. Öğrenciler, 2004 yılından bu yana Erasmus programıyla Avrupa ülkelerine gitme imkanı bulabilirken, 2015 yılından itibaren de 'ortak ülkeler' diye adlandırılan birçok ülkedeki program ve projelere katılma imkanı yakaladı.

HEDEFİN 4 KATI BAŞVURU YAPILDI

DHA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılarak yurt dışına giden öğrenci sayısı 2018 yılında beklentilerin 4 katı üstünde gerçekleşti. 2018 yılında hedeflenen rakam 2 bin 100 iken, 9 bin 32 öğrenci yurt dışındaki program ve projelere katıldı. AB Eğitim ve Gençlik Programlarına yapılan proje başvuru sayısı ise 7 bin 499 oldu. Yabancı ülkelerce verilen araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil burslarına başvuran öğrenci sayısı ise 1175 olarak gerçekleşti.

YURT DIŞINDA 3 BİN 550 ÖĞRENCİ BURSLU OKUYOR

2018 yılında ayrıca 50 ülkeye lisansüstü öğrenim görmek üzere 3 bin 550 resmi burslu öğrenci gönderildi. 'Yurt Dışına Lisansüstü Eğitim için Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı'na (YLSY) başvuran 13 bin 249 aday, ÖSYM tarafından değerlendirmeye alındı ve 3 bin 415 aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazandı. Sınava katılan 2 bin 461 adaydan ise 1510'u başarılı oldu. Lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına gönderilen bursiyer sayısının, YLSY sözlü sınavına giren aday sayısına oranı yüzde 61 olarak belirlendi.