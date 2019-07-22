Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte yurt dışından getirilen telefon harçlarda artış yapıldı.
Haberin ardından pek çok vatandaş, telefon harçlarındaki yeni bedeli araştırmaya başladı. İşte detaylar...
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARÇLARI YENİ ÜCRET
Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.
Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. IMEI kayıt harcı 1 Ocak 2019 tarihinde de yeniden değerleme oranında artırılarak 618.60 liraya yükselmişti.
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