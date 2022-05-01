"ZİHİNLERİ TAZELEMEK LAZIM"

Yüsra Geyik, "Arka Sokaklar'da uzun yıllar oynadınız. İnsanlar sokakta size 'Zeliş' diye sesleniyor mu?" sorusunu da cevapladı.

Oyuncu, "Tabii ki onu yıkmak biraz zor sanırım. Aslında fena değil, tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar ama bir kitleyi 'Zeliş'in dışına çıkarmak zor. 'Diziye dönmeyecek misin?' ve 'Neden dönmüyorsun?' gibi sorular duyuyorum. İnsanların öyle bir beklentisi var çünkü çok alıştıkları bir şeydi o ama daha güzel şeyler yapmak lazım, o zihinleri tazelemek için. Onu yıkabilmek için uğraşıyoruz. 11 sezon inanılmaz, ben de kendime şaşırıyorum. 'Arka Sokaklar'la büyüdüm." açıklamasını yaptı.