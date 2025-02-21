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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'ten transfer açıklaması - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek'ten transfer açıklaması

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldikleri Anderlecht maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 02:23 Güncelleme: 21.02.2025 - 02:23
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        Yusuf Akçiçek'ten transfer açıklaması!
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        UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Anderlecht'i eleyerek son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

        Mücadeleyi bir golle kapatan Akçiçek, "Öncelikle çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman topu rakibe verdik, savunma yapmak zorunda kaldık ama hep oyunun içinde kalmaya çalıştık. Attığım golle takımıma katkı sağladığım için mutlu ve gururluyum. İnşallah daha niceleri olur diye umut ediyorum, inşallah. Ülkemizi temsil ediyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

        "AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTERİM"

        Avrupa transferi hakkında konuşan genç oyuncu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

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