Ünlü şarkıcı taksiciyle kavga etti: Artistlik yapma!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos Yusuf Güney taksiciyle kavga etti: Artistlik yapma! - Magazin haberleri
ABONE OL

Yusuf Güney taksiciyle kavga etti

Geçtiğimiz aylarda, "Astral seyahatle uzaya gittim." açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, taksi krizi yaşadı. Köprü trafiğine girmek istemeyen taksiciyle kavga eden Güney, o anları Instagram'dan paylaştı

Yusuf Güney taksiciyle kavga etti: Artistlik yapma! - Magazin haberleri
Ünlü şarkıcı taksiciyle kavga etti: Artistlik yapma!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yusuf Güney, taksi şoförüyle kavgasını cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. O anları yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bir buçuk saattir burada taksi bekliyorum. Ağabeyimiz karşıya geçmek istemiyormuş. Neymiş, trafik varmış. Beni 'İner misin?' diye tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

"ARTİSTLİK YAPMA!"

37 yaşındaki Güney, ardından, kendisine, "Ağabey beş saat de geri mi döneceğim? Sen beni tehdit ediyorsun 'Mecbursun' diye." ifadelerini kullanan şoföre ise, "Mecbursun. Adam seçiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Artistlik yapma! Ben hatalı değilim." sözleriyle yanıt verdi. Yusuf Güney'in kısa bir süre sonra paylaşımını Instagram hesabından sildiği görüldü.

"ASTRAL SEYAHATLE UZAYA GİTTİM" DEMİŞTİ

Yusuf Güney, geçtiğimiz aylarda çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Şarkıcı, katıldığı programda, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen 36 yaşındaki Güney, "Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp, zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım." demişti.

"AY'DA SU OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Şarkıcı, sözlerine, "İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim. Mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı." şeklinde devam etmişti.

"NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR"

"Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var" diyen Yusuf Güney, "Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ASTRAL SEYAHAT HAKKINDA

Astral seyahat, ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak, başka bir yere gitmesine denilmektedir. Astral seyahat, hem uyanık hem de uyku halinde ortaya çıkabilir. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yolculuk etmesine olanak tanıyan bir seyahat şeklidir. Astral seyahat, parapsikolojik kavram olarak lanse edilmektedir. Tarihi ise oldukça eski çağlara dayanmaktadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Volkan Konak: Psikolojik destek aldım - Magazin haberleri
FİSKOS "Psikolojik destek aldım"
Selçuk Yöntem, Bodrum'da - Magazin haberleri
FİSKOS Tavla sonrası havuz
Allan Hakko sevgilisi Merve Oflaz ve oğlu Benjamin ile tatilde - Magazin haberleri
FİSKOS Sulu eğlence!
Hande Doğandemir'in dalgalarla dansı! - Magazin haberleri
FİSKOS Dalgalarla dans!
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın Bodrum tatili - Magazin haberleri
FİSKOS Bodrum müdavimleri
Tuba Büyüküstün koronavirüse yakalandı: Dört gündür hastanedeydim - Magazin haberleri
FİSKOS "Dört gündür hastanedeydim"
Serenay Sarıkaya'nın tatili sürüyor - Magazin haberleri
FİSKOS Serenay'ın tatili sürüyor
MFÖ'den plaj pozu: 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük - Magazin haberleri
FİSKOS 20 yıl sonra ilk!
Hadise, Times Meydanı'nda - Magazin haberleri
FİSKOS Hadise, Times Meydanı'nda
Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt tatilde - Magazin haberleri
FİSKOS Aşıklar tatilde