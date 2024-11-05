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        Haberler Gündem Güncel Yusuf'u hayattan koparan sanığa ilk duruşmada tahliye | Son dakika haberleri

        Yusuf'u hayattan koparan sanığa ilk duruşmada tahliye

        Bursa'da kaykayıyla yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a çarparak ölümüne neden olup kaçtıktan sonra polise teslim olan 53 yaşındaki servis minibüsü sürücüsü Özcan S. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması, kaçma ihtimalinin olmadığı gerekçesiyle sanığın tahliyesine hükmederken, kaza yerinde trafik bilirkişisi ile keşif yapılmasına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:20
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        Yusuf'u hayattan koparan sanığa ilk duruşmada tahliye
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, 8 Eylül günü saat 18.00 sıralarında arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka gitmek üzere evinden çıkan Yusuf Çakır'a kaykayıyla yolun karşısına geçerken servis minibüsü çarptı.

        Sürücü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip, çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti.

        YUSUF KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Çakır, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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        SÜRÜCÜ KAZANIN ARDINDAN ARACI SAHİBİNE TESLİM EDİP KAÇTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin araçta şoförlük yapan Özcan S. olduğunu, kazanın ardından aracı, sahibine bırakıp, Yenişehir ilçesine kaçtığını belirledi. Yenişehir'de polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenilen Özcan S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanığın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Yusuf Çakır'ın, kaza nedeniyle kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin kontüzyonu nedeniyle öldüğü belirtilen iddianamede, Özcan S'nin, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu minibüsle çarpıp, çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği kaydedildi.

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        Bursa 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren tutuklu sanık, servis şoförü olduğunu ve olay günü, okul servisi güzergahlarını keşif için minibüsteki rehber öğretmenle birlikte olay yerinde olduğunu söyledi. Sokağa girdiğinde çocuğu görmediğini, çocuğun kaykayıyla kayarken, aracın altına girmiş olabileceğini söyleyen Özcan S, "Sokağa girdiğimde yolun bittiği gördüm. Sonra durdum, sağıma soluma baktım, sağıma doğru ön ön hareket ederken, aracın sağ arka tekerinin bir taş veya tümsekten geçtiğini fark ettim, aynaya baktığımda yerde bir çocuğun yattığını gördüm. Ben el frenini çekip çocuğun yanına gittim, kanlar içindeydi, yanında kaykay vardı. O halde çocuğu görünce panikledim ve olay yerinden ayrıldım. Ben şok halindeydim, olay yerinde sesler duydum. Panikledim kaçtım" dedi.

        POLİSE TESLİM OLDU

        Eve gidip olayı eşine anlattıktan sonra, eşiyle beraber Yenişehir'e gittiğini ve ağabeyini de yanına alıp gittiği Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polise teslim olduğunu söyleyen Özcan S, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

        "KAZA YERİNDE FREN İZİ YOK"

        Duruşmada dinlenen Yusuf Çakır'ın annesi Satı Çakır (46) ise Özcan S'nin ifadesinin doğru olmadığını belirterek, "Sanık yaşanan olaydan sonra inip bakmamıştır, hiçbir şekilde durmamıştır. Kaza yerinde fren izi de yoktur. Sanıktan sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

        İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI ÇIKTI

        Trafik bilirkişisi tarafından olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, tutuklukta geçen süresi, delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmayışı, kaçma ve saklanma şüphesinin olmayışını dikkate alarak, sanığın tahliyesine hükmetti.

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        #Bursa
        #Yusuf Çakır
        #trafik kazası
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