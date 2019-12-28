DHA

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bugün ameliyat olacak milli futbolcu Yusuf Yazıcı, operasyonu gerçekleştirecek dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani ile bir araya geldi. Ayrıca genç futbolcu, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı geçiren ve İtalyan profesöre ameliyat olan Olympique Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavisi ve iyileşme süreci hakkında Depay'dan bilgi alan Yusuf Yazıcı bugün ameliyat olacak. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.