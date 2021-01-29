Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, gövde betonu yüzde 96 tamamlanan Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gidecek.

Yusufeli Barajı inşaatını 3 bakan yerinde inceleyecek
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu, gövde betonu yüzde 96 tamamlanan Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gidecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında dünyada sınıfının 3'üncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Çoruh Vadisi Projesi'nin en önemli yatırımlarından olan Yusufeli Barajı'nda 271 metrelik yüksekliğe ulaşıldığını bildirdi.

"Çift eğrilikli beton kemer barajlar" arasında dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında temelden yüksekliğinin 275 metreye ulaşacağına dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Rezervuarında 2,13 milyar metreküp su depolayabilecek Yusufeli Barajı, 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı ve HES'te üretilecek enerji ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yusufeli Barajı, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Barajda depolanan su sayesinde Deriner Barajı'nda 100 megavat, Borçka Barajı'nda 43 megavat ve Muratlı Barajı'nda 17 megavat olmak üzere toplam 160 megavatlık kapasite artışı sağlanacak."

Pakdemirli, projenin toplam 19 milyar liraya mal olmasının planlandığını belirtirken, Yusufeli Barajı'nın enerji üretiminin yanı sıra Çoruh Nehri'nin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajların işletme ömrünü uzatacağını ve taşkın riskini azaltacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, "Yusufeli Barajı'nda gövde betonuna başlama tarihi itibarıyla 30 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunda yüzde 96'lık gerçekleşme sağlandı, bu alanda bir rekora imza atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu'nun, Yusufeli Barajı'ndaki inşaat çalışmalarını yerinde incelemek üzere yarın Artvin'e gideceği belirtildi.

- Yusufeli İlçesi daha modern olacak

Öte yandan, baraj ve HES nedeniyle taşınacak Yusufeli ilçesi eskiye göre daha modern ve örnek teşkil edecek yeni yerleşim yerine kavuşacak.

Mevcut durumda 750 dekarlık alana sahip ilçenin yeni yerleşim alanı toplamda 1535 dekar olacak.

Proje kapsamında 69,2 kilometre devlet-il yolu ve 36 kilometre köy yolu yapılıyor. Devlet-il yolu projesinde toplam uzunluğu 55,8 kilometre 40 tünel ve toplam uzunluğu 4 kilometre olan 21 köprü-viyadük inşa ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı