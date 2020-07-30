Kırışıklıklar genel olarak yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan; yüzün sarkması ve göz çevresinde oluşan torbalar şeklinde kendini gösterebilmektedir.

Cildinize kırışıklıklar için bakım yaparak ve yüz germe hareketleri uygulayarak bu durumun önüne geçebilirsiniz. Özellikle düzenli olarak yüz germe hareketlerini; her yerde yapabilirsiniz. Bunu alışkanlık yapmak etkili olacaktır. Jimnastiğin vücuda faydası olması gibi cilde de aynı etkiyi sağlaması önemli bir detaydır. Çünkü bu sayede esneklik kazanarak gerginlik oluşması sağlanmaktadır.

Yüz Germe Hareketleri Uygulaması