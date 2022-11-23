QNB Finansbank sendikasyon kredisini yeniledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam 'Yüzde 104 yenileme oranı, güvenin göstergesi'
ABONE OL

QNB Finansbank, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi

QNB Finansbank, 2021 Kasım ve 2019 Aralık aylarında kullandığı ve 2022 Aralık ayında vadesi dolacak toplam 529 milyon ABD doları tutarındaki kredilerini yenilemek üzere anlaşma imzaladı

'Yüzde 104 yenileme oranı, güvenin göstergesi'
QNB Finansbank sendikasyon kredisini yeniledi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

QNB Finansbank'ın yaptığı açıklamaya göre, 22 ülkeden 33 bankanın kreditör olarak yer aldığı ve farklı bölgelerden 5 yeni bankanın katılım sağladığı anlaşmada, banka sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak islami finansman anlaşması da gerçekleştirdi. Vadesi gelen kredilerini yüzde 104 oranında yenileyerek, bankacılık sektörünün ikinci yarı sendikasyon kredilerindeki en yüksek yenileme oranına imzasını attı.

184,5 milyon dolar ve 253 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 448 milyon dolar tutarındaki 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti, diğer Türk banka sendikasyonlarına paralel dolar dilim için Sofr+yüzde 4,25 ve euro dilim için ise Euribor+yüzde 4,00 oldu. Banka, sendikasyon kredisi ile eş zamanlı olarak 18 ay vadeli 100 milyon dolar değerinde islami finansman kaynağı temin etmek üzere anlaştı.

'ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ GÜVENİN GÖSTERGESİ'

Sürdürülebilirlik performans kriterlerine bağlı olarak gerçekleştirilen 367 gün vadeli sendikasyon kredisinde, QNB Finansbank, elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı, Dijital Köprü ile KOBİ'lere yenilikçi çözümler sunmayı ve dünyaca kabul görmüş Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksinde yer almayı taahhüt ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, "Dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere sağladığımız sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine istikrarlı katkımızı bu sene de devam ettirdik. Yüzde 104 yenileme oranı, bankamız ve ülke ekonomisine uluslararası piyasalarda duyulan güveni gösterir nitelikte. Bu sene, sendikasyon kredimizle eş zamanlı imzaladığımız islami finansman anlaşması ile kaynak çeşitliliğimizi artırdık" ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin dijitalleşmesinde verdikleri hizmetleri bir adım ileri taşıdıklarını vurgulayan Tan, "Temiz enerji kaynakları ile karbon ayak izimizi azaltırken, sosyal boyutta cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşumuzu sektöre örnek uygulamalara imza atarak ileri taşıyoruz. QNB Finansbank olarak, önümüzdeki dönemde de çeşitlendirdiğimiz finansman alternatifleri ile sürdürülebilir ekonomik dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OYAK’tan Hindistan’a stratejik yatırım
İŞ-YAŞAM OYAK'tan Hindistan'a yatırım
Ticaret Bakanı Muş’tan ‘zincir market’ açıklaması
İŞ-YAŞAM Ticaret Bakanı Muş’tan ‘zincir market’ açıklaması
Nebati: KKM'nin katkısıyla DTH'ler 20 puan düştü
İŞ-YAŞAM KKM'nin katkısıyla DTH'ler 20 puan düştü
AB'den şirketlere kadın kotası
İŞ-YAŞAM AB'den şirketlere kadın kotası
Bunge Avrupa pazarındaki gücünü artırıyor
İŞ-YAŞAM Bunge Avrupa pazarındaki gücünü artırıyor
İBB metro hattı için 925 milyon dolar borç alacak
İŞ-YAŞAM İBB 925 milyon dolar dış borç alacak
Tüm yatırım araçları ücretsiz aynı dijital platformda
İŞ-YAŞAM Yatırım araçları aynı çatıda, ücretsiz
İşCep 15'inci yılında 11.5 milyon kullanıcıya ulaştı
İŞ-YAŞAM 15 yılda 11.5 milyon kullanıcı!  
Borsada soluksuz yükseliş ne kadar devam eder?
İŞ-YAŞAM KKM'nin yarısı çözülüp borsaya gelir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM Yusufeli Barajı açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.