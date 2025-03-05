Yüzlerce sığırcık yola kondu!

Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu.

İHA'nın haberine göre sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma noktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı.

Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.