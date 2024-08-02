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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Yüzme branşında McKeown'dan olimpiyat rekoru! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Yüzme branşında McKeown'dan olimpiyat rekoru!

        Paris 2024'te yüzme branşı kadınlar 200 metre sırt üstü kategorisinde finaller yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:36
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        McKeown'dan olimpiyat rekoru!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre sırt üstü kategorisinde finaller yapıldı.

        Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Avustralyalı yüzücü Kaylee McKeown, 2 dakika 3 saniye 73 saliselik derecesiyle, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda ABD'li Missy Franklin'in 2 dakika 4 saniye 6 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi olarak altın madalyaya uzandı.

        Kaylee McKeown, 10 Mart 2023'te Sydney'de 2 dakika 3 saniye 14 saliselik süresiyle dünya rekorunu da kırmıştı.

        ABD'li Regan Smith 2 dakika 4 saniye 26 saliseyle gümüş, Kanadalı Kylie Masse ise 2 dakika 5 saniye 57 saliseyle bronz madalya aldı.

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