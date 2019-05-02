Gümüşlük Mahallesi Salkım Sokak'ta bulunan lüks bir sitenin yüzme havuzuna düşen buzağı, site sakinlerini şok etti. İçi su dolu yüzme havuzunun merdivenlerine de kafası sıkışan buzağıyı site sakinleri kurtarmak için seferber oldu.



Buzağıyı havuzdan bir türlü çıkaramayan site sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Havuzun başına gelen ekipler önce buzağının kafasını havuz merdiveninden kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren buzağı daha sonra halat vasıtasıyla havuzdan çıkarıldı.

Korkmuş ve üşümüş olduğu görülen buzağı itfaiye ekipleri tarafından havuz başında kurulandı. Bir süre dinlenen ve sağlık durumu iyi olan buzağı sahibinin bulunması için mahalle muhtarına teslim edildi.



