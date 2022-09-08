Yüzsüz hırsız "Pes" dedirtti! "Eşek gibi çalışıyorum!" 0:00 / 0:00

İHA

Denizli’nin Tavas ilçesinde bir evi gözüne kestiren 24 yaşındaki Abdulbaki K., motosikletiyle bölgede keşif yaptıktan sonra önceki gün sabah saat 10.00 sularında gizlice eve girdi. 300 BİN TL'LİK ALTIN VE PARA ÇALDI İHA'da yer alan habere göre besicilik yapan ailenin evde olmadığını bilen hırsız, 5 saat boyunca evin altını üstüne getirerek evde bulunan 300 bin TL değerindeki altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.

JASAT KAMERA KAYITLARINI İZLEDİ Soyulduklarını eve geldikten sonra anlayan ev sahipleri, durumu Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

ALTINLARI BOZDURMAK İÇİN KUYUMCUYA GİTTİ Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.’nın adım adım izini sürdü. Şüphelini altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti.

EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.