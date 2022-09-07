'Meteor Adam' Gandalf mı?

Amazon Prime'ın en maliyetli ve en çok ilgi gören projelerinden Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisi, geçtiğimiz 1 Eylül günü izleyici ile buluştu. Dizi hakkında sosyal medyada sık sık araştırmalar yapılırken merak edilen 'Meteor Adam' hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.
METEOR ADAM KİMDİR?
Meteor Adam'ın kim olduğu konusunda şu an net bir bilgi bulunmasa da, dizinin izleyicileri ilk olarak bu kişinin Sauron olduğunu düşündü. Çünkü normal şartlarda Sauron sadece kitaplarda ve filmlerde ana kötü karakter değil. Güç Yüzükleri serisinde de Sauron ana kötü karakter olarak karşımıza geliyor. Amazon Prime bu konu hakkında açıklama yapmasa da, serinin sıkı takipçileri Sauron'un sık sık kılık değiştirdiğini biliyor.
İkinci olarak eleştirmenlerin ve dizi izleyicilerinin düşündüğü, Meteor Adam'ın Gandalf olduğu yönünde. Büyücü kısmı Üçüncü Çağ'a kadar Orta Dünya'ya hiç gelmediler bu sebeple aslında bu ihtimal oldukça düşük. Çünkü bilinene göre 'Güç Yüzükleri' İkinci Çağ'da geçiyor. Büyücülerin bu kadar erken yapıma dahil olması pek gerçekçi ve seriye uygun bir adım olmaz.
GANDALF KİMDİR?
Gandalf, bir Istari ya da Orta Dünya büyücüsüdür. Ölümsüz Topraklar'da Gandalf, Olórin adlı bir Maia ruhuydu ve rüyaların efendisi Irmo'nun bahçelerinde (Lorien) yaşıyor ve sık sık merhametli Nienna'yı ziyaret ediyordu.
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