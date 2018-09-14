7 yıl önce bir av tüfeğinden çıkan kurşunun yanlışlıkla isabet etmesi üzerine yüzünün çok büyük bir bölümünü kaybeden 64 yaşındaki Maurice Desjardins'e yüz nakli yapıldı. Kanada'daki Montreal Üniversitesi'nde 100 kişilik bir ekibin katıldığı 30 saatlik ameliyatla Desjardins, yeni yüzüne kavuştu
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Kanada Montreal'de yaşayan Maurice Desjardins (64), 7 yıl önce avlanma sırasında tüfekten çıkan kurşunun yanlışlıkla isabet etmesi üzerine yüzünün çok büyük bir bölümünü kaybetmişti.
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Huffington Post gazetesinde yer alan habere göre; 5 ameliyat geçirmesine rağmen Desjardins yine de çok acı çekiyordu.
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Doktorlar, çene, yüz kasları, dişler, burun ve dudaklarının restore edilmesi için tek seçeneğin yüz nakli olduğunu söyledi.
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4 ay önce Montreal Üniversitesi'nde 100'den fazla kişiden oluşan ekibin katıldığı 30 saat süren bir ameliyatla hayatı tamamen değişen Desjardins, hem Kanada'daki ilk yüz nakilli hasta hem de dünyanın yüz nakli yapılan en yaşlı insanı oldu.
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Dr. Daniel Borsuk, "Bu hassas operasyon, inanılmaz bir ekip tarafından yıllarca süren yoğun bir çalışmanın ve hasta ile ailesinin inanılmaz cesareti ve işbirliğinin sonucudur" açıklamasında bulundu.
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RECEP SERT'İN KAZADAN ÖNCEKİ HALİ
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Recep Sert, tüfeğini temizlediği esnada ateş alınca yüzü tanınmayacak duruma gelmişti.
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Sert'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılmıştı.
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YÜZÜ PARAMPARÇA OLMUŞTU, İŞTE SON HALİ
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Andy Sandness, hayatını sona erdirmeye niyetli olduğu bir anda, silahı ağzına dayadı ve tetiği çekti.
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Yüzü paramparça olan ancak hayata tutunan Sandness, mucizevi bir ameliyat sayesinde yeni yüzüne ve hayatına kavuştu.
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New York Post'ta yer alan habere göre; Andy Sandness, intihar girişiminden yaklaşık 11 yıl sonra, geçen yıl kendini öldüren 21 yaşındaki bir adamın, burnu, dudakları, ağzı, yanakları, çene ve dişlerine bile sahip oldu.
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Amerika'nın Newcastle şehrinde yaşayan elektrikçi Sandness (32), Minnesota'daki doktorlarına, 56 saat süren, zorlayıcı operasyon için "Benim beklentilerimin çok ötesinde" dediğini söyledi.
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2006 yılının Ocak ayında kendini vurmaya çalıştığında umutsuz bir şekilde depresyonda olduğunu söyleyen Sandness, "Sahip olduğunuz bir şeyi sonsuza dek kaybettiğinizde, bunun olmamasının nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ve onu geri getirmek için bir defa ikinci bir şans elde ederseniz, bunu unutmayın" dedi.
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Tetiği çektiği andan itibaren bunun bir hata olduğunu anladığını ve "Lütfen, lütfen ölmeme izin vermeyin!" diye sağlık görevlilerine yalvardığını belirterek, kendisini vurduktan sonra, 4,5 aylık sürede sekiz ameliyat geçirdiğini ancak yine de aynaya bakmaya çekindiğini söyledi.
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