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Z kuşağı çocuklar para sayamıyor!

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Kart kullanımının giderek yaygınlaştığı dönemde büyüyen çocuklar, para üstü hesaplama konusunda oldukça yetersiz. Uzmanlar, cep harçlığı geleneğinin de bittiğini söylüyor.

Z kuşağı

İngiltere merkezli University College London'da yapılan bir araştırmaya göre, ailelerinin devamlı kartla ödeme yaptığını gören Z Kuşağı (2000 sonrası doğan) çocuklar para üstü hesaplamada oldukça başarısızlar. Araştırma çocukların nakit paraya da 'tamamen yabancı' olduklarını ortaya koyuyor.

Çocukların para hesaplama konusundaki yetersizliğine dikkat çeken araştırmacılar, çocuklara cep harçlığı vermenin de artık bitmekte olan bir gelenek olduğuna dikkat çekiyor. Çocukların 'ellerinde para olmasına' giderek yabancılaşmasının 'finansal okuryazarlığı' da etkileyen bir faktör olduğu ifade ediliyor.

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