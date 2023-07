Zafer Algöz ve Can Yılmaz, sevenleriyle buluştu - Magazin haberleri

Zafer Algöz ve Can Yılmaz, sevenleriyle buluştu

Zafer Algöz ve Can Yılmaz, sevenleriyle buluştu Zafer Algöz ile Can Yılmaz, stand up konseptinde hazırladıkları 'Burda Olan Burda Kalır' adlı gösteriyle Kemerburgaz Kent Ormanı hayranlarıyla bir araya geldi

Giriş: 27.07.2023 - 09:31 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:31

