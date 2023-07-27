Zafer Algöz ve Can Yılmaz, sevenleriyle buluştu
Zafer Algöz ile Can Yılmaz, stand up konseptinde hazırladıkları 'Burda Olan Burda Kalır' adlı gösteriyle Kemerburgaz Kent Ormanı hayranlarıyla bir araya geldi
Zafer Algöz ile Can Yılmaz, stand up konseptinde hazırladıkları 'Burda Olan Burda Kalır' isimli gösteriyle hayranlarıyla buluştu.
YBY Woods tarafından Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen gösteriye komedyen Cem Yılmaz'ın yanı sıra Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın takipçileri katıldı.
'Burda Olan Burda Kalır' adını verdikleri gösterileriyle seyirci karşısına çıkan Zafer Algöz ile Can Yılmaz yaşadıkları komik anekdotları seyircileriyle paylaştı.
Yaklaşık 3 saat süren gösteriye Zafer Algöz, üzerinde geçtiğimiz günlerde vefat eden arkadaşı müzisyen Özkan Uğur'un fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle çıktı.