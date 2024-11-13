Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 10. hafta THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ligin 10. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oluyor. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Temsilcimiz, 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle birinci sırada yer alırken Zalgiris ise haftaya 6 galibiyet ve 2 mağlübiyetle 3. sırada girdi. Peki, Zalgiris- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

Habertürk Giriş: 13.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:41 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL