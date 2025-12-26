Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret 2026 Ocak'ta yatar mı, hangi ay ödenecek?
2026 asgari ücret rakamı belli oldu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararına ilişkin tebliğ 26 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi tüm gözler yeni maaşların alınacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret 2026 Ocak'ta yatar mı, hangi ay ödenecek? İşte detaylar...
Asgari ücret maratonu sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3 toplantı sonucunda 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti netleştirdi. Buna göre, yeni ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası çalışanlar zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, Ocak’ta yatar mı? İşte detaylar…
2026 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira oldu.
Asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 553 TL'ye yükseldi. Asgari ücret desteği ise 1000 TL’den 1.270 TL’ye çıkarıldı.
ASGARİ ÜCRET KARARINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.
Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak - 31 Aralık 2026'da 1101 lira olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2026 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Maaşını "çalıştıktan sonra" alan çalışanlar, Ocak ayı boyunca yeni rakam üzerinden mesai yapacaklar.
Bu kapsamdaki işçiler, zamlı asgari ücretlerini 1 Şubat 2026 tarihinde alacak. Ancak ödemelerin banka hesaplarına yansıma tarihi, iş sözleşmelerine ve çalışma sistemine göre farklılık gösterebilir.
Bazı işletmelerde uygulanan "peşin maaş" sisteminde ise süreç daha hızlı işliyor. Çalışılacak ayın maaşını önden ödeyen bir kurumda, (yani çalışmaya başlamadan önce) zamlı asgari ücretin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞTİ
Asgari ücrete yapılan zam işçilerin yanı sıra milyonlarca vatandaşı da etkiliyor.
Askerlik, doğum borçlanmaları, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, isteğe bağlı sigorta, genel sağlık sigortası primi gibi birçok kalem asgari ücrete bağlı olarak zamlanacak.
GSS prim tutarı: 1.981,80 TL.
İşsizlik maaşı: En düşük 13.111 TL, en yüksek 26.222 TL.
Askerlik borçlanması (18 aylık): 267.543 TL.
Doğum borçlanması: Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 253.670 TL.
Rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği): Ayakta tedavide 734 TL’den, yatarak tedavide ise 550,50 TL’den az olamayacak.
Kıdem tazminatı: 32.779,30 TL
Stajyer ücretleri: 8.257 TL