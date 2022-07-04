Emekli maaşı zam oranı son dakika açıklaması ile belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? Temmuz 2022 SSK - BAĞKUR zamlı emekli maaşları bayramdan önce hesaplara yatar mı? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...