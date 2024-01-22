Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Tahsis numarası ile Ocak SSK ile Bağ-kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam yapılacağını geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında duyurmuştu. Gelişmeler sonrasında milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki, zamlı emekli maaşı yattı mı? 2024 Ocak SSK, Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2024 Ocak emekli tahsis numarası ile zamlı emekli maaşların yatacağı tarih... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 07:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:14 facebook

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Ocak ayı emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek zam sonrasında ödeme tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerini haberimizde paylaştık. İşte "Tahsis numarası ile Ocak SSK ile Bağ-kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı...

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama: SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.