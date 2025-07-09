Evde bakım maaşı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor. Temmuz ayı itibarıyla açıklanan 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısı yeniden belirlendi. Bu gelişmenin ardından evde bakım maaşı da zamlandı. Hak sahibi vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarını yeni zamlı tutar üzerinden alacak. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ödemeler hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…