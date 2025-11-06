Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ 2026 || Yeniden değerleme oranı ile belli oldu! 6 aylık, 1, 2, 3, 10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak, kaç TL?

        Pasaport ücretleri 2026: Yeniden değerleme oranı ile 6 aylık, 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

        Ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak hesaplandı. Bu gelişme sonrası gözler yeni pasaport fiyatlarına çevrildi. Bilindiği üzere pasaport harçları, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Peki, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2026 pasaport ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 08:26 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti. 2025 yılı için yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu. Yeni yılda pasaport harçları yeniden değerleme oranında artacak. Bu kapsamda ‘’Yeni pasaport ücretleri ne kadar olacak?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 10 yıllık zamlı pasaport ücreti ne kadar olacak, kaç TL? İşte 2026 pasaport ücretleri…

        2

        2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu.

        Buna göre, 2025 yılı için yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak uygulanacak.

        Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti yeniden değerleme oranında artacak. Pasaport ücretleri de yükselecek.

        3

        Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

        Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

        4

        2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

        6 aya kadar: 2.960 TL (2.359 TL)

        1 yıl: 4.326 TL (3.448 TL)

        2 yıl: 7.066 TL (5.631 TL)

        3 yıl: 10.039 TL (8.000 TL)

        3 yıldan fazla: 14.148 TL (11.274 TL)

        5

        VERGİ VE HARÇALARA YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA ZAM GELEBİLİR

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek, bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususunun gündemlerinde olduğunu belirtti.

        Şimşek, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.

        Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!