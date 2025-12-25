Zamlı stajyer maaşı belli oldu! 2026 Asgari ücret zammı sonrası lise ve üniversite stajyer ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile ekonomide birçok kalem değişti. Bu kalemlerden biri olan stajyer maaşları da yeniden hesaplandı. Çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenen ücret, asgari ücret artış oranı kadar yükseldi. Peki, zamlı stajyer maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, lise ve üniversite 2026 stajyer ücretleri!
2026 asgari ücret zammı belli oldu. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücret, yüzde 27 zamla net 28 bin 75 liraya yükseldi. Yeni asgari ücret rakamıyla birçok kalemde tutarlar değişti. Lise ve üniversite öğrencilerine ödenen stajyer ücretleri de yeniden belirlendi. Peki, 2026 stajyer maaşı ne kadar oldu, lise ve üniversite stajyer ücretleri kaç TL? İşte, zamlı stajyer maaşları…
BRÜT VE NET 2026 ASGARİ ÜCRET TUTARI BELLİ OLDU
Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı.
Böylece 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira olurken, brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlendi. İşveren desteği ise bin liradan bin 270 liraya çıktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla asgari ücreti geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artırmış oluyoruz.
Asgari ücrette 2002 yılına göre nominal olarak 171 kat, reel olarak ise yüzde 251'lik artış sağlamış bulunuyoruz.
Ayrıca, geçtiğimiz yıl 1.000 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 1.270 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."
2026 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenen ücretler de asgari ücrete göre belirleniyor.
Asgari ücretin açıklanması ile birlikte yeni yılda geçerli olacak stajyer maaşları da netlik kazandı.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre;
Aylık staj ücreti, 6 bin 6 31 TL’den 8 bin 257 TL'ye yükselecek.
STAJYER MAAŞI HESAPLAMA
Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Yeni tarife 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla stajyerler, Ocak ayında yaptıkları stajın karşılığı olan zamlı maaşlarını, kurumların ödeme takvimine göre Ocak ayı sonunda veya Şubat ayı başında hesaplarında görecekler.