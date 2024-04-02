Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo'nun menajeriden açıklama: Zamanı var! - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo'nun menajeriden açıklama: Zamanı var!

        Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

        2

        "EURO 2024'E GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR"

        İtalyan gazeteci Di Marzio'ya konuşan Claudio Vigorelli, "Nicolo, EURO 2024'e gitmeyi çok istiyor. Rekabetin çok zor olduğu Aston Villa'da kadroya girmek için elinden geleni yapıyor. Premier League'de oynamayı gerçekten istiyordu ve şu anda kendine lider bir rol biçmeye çalışıyor." dedi.

        3

        "KENDİNİ KANITLAMASI İÇİN ZAMANI VAR"

        Zaniolo'nun İngiltere'de kendisini kanıtlamak istediğine vurgu yapan menajer, "Kendini kanıtlaması için hala zamanı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        4

        Bu sezon İngiltere Premier League'de 7'si ilk 11 olmak üzere 20 maça çıkan Zaniolo, 2 gol katkısı verdi.

        5

        24 yaşındaki İtalyan oyuncunun Aston Villa ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

        6

        5 milyon euro'ya oyuncuyu Galatasaray'dan kiralayan İngiliz ekibi, Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanmaması halinde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de yangın faciası! 8 kişi öldü, 6'sı ağır 15 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 8 kişi öldü, 6'sı ağır 15 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum