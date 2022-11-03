Zaporijya'nın elektrik şebekesiyle bağlantısı kesildi 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Rusya'nın saldırıları sonucunda yüksek voltaj hatlarına zarar gelmesi nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiğini bildirdi.

Santralin jeneratörleri 15 gün çalıştıracak kadar yakıtı gücü olduğu da belirtildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.