Tırnak kırılması, sadece estetik bir sorun değil; vitamin eksikliklerinden hormonal bozukluklara kadar birçok sağlık probleminin belirtisi olabilir.

TIRNAK KIRILMASI NEDİR?

Tırnak kırılması, tırnağın keratin yapısının zayıflamasıyla ortaya çıkar ve farklı faktörlerle ilişkilidir. Tırnak plağının çatlaması, soyulması veya uçlardan kopması bu durumun en belirgin sonucudur. Genellikle dış etkenler ya da vücuttaki dengesizlikler, tırnağın dayanıklılığını azaltarak kırılgan hale gelmesine yol açar.

Sağlıklı bir tırnak, pürüzsüz, yarı saydam, esnek ve kolay kırılmayan bir yapıya sahiptir. Tırnak sağlığı, hem güçlü keratin yapısına hem de çevresel faktörlere karşı yeterince korunmaya bağlıdır.

TIRNAK KIRILMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Tırnak kırılmasına hem içsel hem de dışsal etkenler sebep olabilir. Bunların başlıcaları şunlardır:

- Vitamin ve mineral eksiklikleri

- Cilt ve tırnak hastalıkları

- Hipotiroidi ve hormonal bozukluklar

- Kimyasal maddelerle sık temas

- Aşırı suya maruz kalma

- Yanlış manikür ve pedikür uygulamaları Bu faktörler bir araya geldiğinde tırnak yapısı zayıflar ve kırılmalar sık görülür. VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ Besin eksiklikleri, tırnak hücrelerinin yenilenme sürecini yavaşlatır ve yapının bozulmasına neden olur. Özellikle biotin, folik asit, C vitamini ve B grubu vitaminlerinin eksikliği, tırnakların kırılgan hale gelmesine yol açar. Mineral dengesizliği, özellikle kalsiyum eksikliği, tırnakların sertliğini azaltarak kolayca çatlamasına sebep olur. CİLT VE TIRNAK HASTALIKLARI Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları, tırnak plağını etkileyerek renk değişimi, kalınlaşma veya çizgilenmeye yol açabilir. Kronik cilt hastalıkları tırnakların deformasyona uğramasına neden olur. HİPOTİROİDİ VE HORMONAL BOZUKLUKLAR Tiroid hormonlarının yetersizliği, tırnak uzamasını yavaşlatır ve keratin üretimini olumsuz etkiler. Bu durum, tırnaklarda kuruluk, soyulma ve kolay kırılma olarak kendini gösterir. Özellikle kadınlarda hormonal değişim dönemlerinde bu sorun daha sık yaşanır. KİMYASAL MADDELERLE TEMAS Temizlik ürünleri, dezenfektanlar ve oje çözücüler, tırnak yapısındaki doğal koruyucu tabakayı aşındırarak nem kaybına sebep olur. Eldiven kullanılmadan yapılan ev işleri, tırnakların çatlamasına zemin hazırlar.

AŞIRI SUYA MARUZ KALMA Uzun süre suyla temas etmek tırnaklarda yumuşamaya, ardından dayanıklılık kaybına yol açar. Sık el yıkama veya bulaşık yıkama gibi alışkanlıklar tırnakların soyulup kırılmasını kolaylaştırır. YANLIŞ MANİKÜR VE PEDİKÜR UYGULAMALARI Tırnak etlerinin fazla kesilmesi, yanlış törpüleme veya steril olmayan aletlerin kullanılması, tırnak plağını zayıflatır. Bu durum çatlamalara, kökten ayrılmalara ve enfeksiyon riskine yol açabilir. TIRNAK KIRILMASINA YOL AÇABİLEN HASTALIKLAR Tırnak kırılmaları yalnızca dış etkenlerden değil, bazı sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Bu hastalıkların başlıcaları: 1. DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Kanda hemoglobin seviyesinin düşmesi, hücrelere yeterli oksijen taşınmasını engeller. Bu durum tırnaklara da yansır ve kırılganlık artar. İnce, içe kıvrılmış ya da kolay kırılan tırnaklar bu hastalığın işareti olabilir. 2. HİPOTİROİDİ Tiroid hormonlarının yetersizliği, keratin üretimini azaltarak tırnakların yavaş uzamasına ve güçsüzleşmesine neden olur. 3. DİĞER CİLT HASTALIKLARI Tırnak mantarı, tırnakların sararmasına, kalınlaşmasına ve parçalanmasına yol açar. Egzama ve sedef de tırnak yüzeyinde bozulmalara neden olabilir.