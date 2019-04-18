Zayıflamaya yeni yaklaşım: Aralıklı açlık yöntemi

Giderek şişmanlayan toplumu oluşturan fertlerin, fazla kilolara çare arayışı devam ediyor. Yeni akımlardan bir tanesi de, “aralıklı açlık”yöntemi. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, bu yöntemde yapmanız gereken yemek yiyerek kalori aldığınız zamanları bir gün veya bir hafta içerisinde belli saat veya günlerle kısıtlamak. Aralıklı açlık yöntemi ile ilgili bilgi veren Liv Hospital Sağlıklı Yaşam ve Check-up Direktörü Uzm Dr. Metin Okucu, “Bu yöntemin en ilginç yönü saat kısıtlamasıdır. Kısaca diyet yapmıyor normal hayatınızda yaptığınız gibi istediğinizi yerken sadece gıda alım sürelerini kısıtlıyorsunuz. Yöntemin haftalık olarak uygulananı daha sıkı ve zorlayıcı oluyor. Yayınlanan 17 araştırmanın 11' inde aralıklı açlık yöntemiyle önemli miktarda kilo verildiği gösterildi. Ancak bu araştırmalar 3-6 ay süreli olup, uzun dönemde faydası olup olmadığı henüz bilinmemektedir” diyor.

NASIL UYGULANIR?

İşte en popüler aralıklı açlık yöntemi:

*16:8yöntemi: Bir gün içinde yemek yeme saatleri istenilen 8 saatlik bir zaman aralığına yayılıp, geri kalan 16 saat aç kalıp oruç tutuluyor. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse sadece 13.00 – 21.00 saatleri arasında yediklerinizde bir kısıtlama bulunmuyor. Tek şart abartmamak. Açlık zamanlarında su, şekersiz çay ve kahve serbest. Bu yöntemin işi yoğun biri için günlük hayat ile çok uyumlu olduğu belirtiliyor. Kahvaltıyı atlıyor, geç bir öğlen yemeği ve akşam aile ile beraber yenilen yemekten sonra oruç tutarak ayda 1 kg veriyorsunuz.

*5:2 yöntemi: Haftada 5 gün normal besleniyorsunuz. Seçtiğiniz ardışık olmayacak diğer 2 günde ise en fazla 500 - 600 kalori alıyorsunuz. Haftanın 5 günü yediklerinizde bir kısıtlama olmaması bu yöntemin olumlu yönü. Zor tarafı ise diğer 2 günü sadece 500 kalori alarak geçirmek zorunda olmak. Bu uygulama ile ayda 3 kilo vermenin mümkün olduğuna dikkat çekiliyor.

*Günaşırı yöntemi: Yöntemler arasında en zor olanı. Sürekli olarak gün aşırı aç kalmayı gerektiriyor. Açlık günlerinde 500 kalori alınıyor veya bazılarının yaptığı gibi sadece suyla beslenilip ertesi gün tekrar normal beslenmeye geçiliyor. Bu yöntemin en zoru olduğunun bilinmesi ve mutlaka doktor ya da diyetisyen gözetiminde yapılması gerekiyor.

DİKKAT! HERKES YAPAMAZ

*Yeme bozukluğu olanlar veya geçirenler yapmamalı. (Bazı uzmanlara göre diyet yapmak önceden olmasa da yeme bozukluğu başlatabiliyor.)

*Hasta olanlar veya nekahat döneminde bulunanlar uygulamamalı.

*Diyabet ve tiroid hastaları denememeli