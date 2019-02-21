Çizgili desenli derileriyle hayvanlar aleminin en özgün canlılarından biri olan zebralarla ilgili bilim insanlarının yürüttüğü son çalışmalar ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmacılar, zebraların çizgili desenli derileri sayesinde kan emen sinekleri uzak tutabildiklerini ve bu yolla geçen ölümcül hastalıklardan korunduklarını açıkladı.

İngiltere'nin Somerset bölgesinde yürütülen araştırmada, araştırmacılar atlara zebra desenli kıyafetler giydirerek, üzerilerine ne kadar sinek konduğunu gözlemledi. Yapılan gözlemlerde zebra desenli kıyafet giydirilmeyen atlara daha fazla sinek konduğu gözlemlendi.

Bristol Üniversitesi'nde biyolog olarak görev Martin How, sineklerin çok düşük çözünürlükte gördüklerini ve çizgili desenin, güneşin pilotlarda yarattığı göz almasına benzer bir etki yaratabileceğini söyledi.

Çizgili desenli derinin zebralara kamuflaj sağladığı ve birbirlerini tanımalarını kolaylaştırdığı daha önceki çalışmalarda ortaya çıkarılmıştı.