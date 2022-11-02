Zehra 10 yaşındaydı! Okul yolunda ölüm!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre E.P'nin (19) kullandığı otomobil, İbrahim Göker Caddesi Ülkü Sokak Kavşağı'nda, Y.K. (39) idaresindeki otomobille çarpıştı.

KIZINI OKULA BIRAKACAKTI

Y.K'nin Şarkışla Devlet Hastanesi'nde memur olduğu, kızını da iş yerine yakın olan okula bırakmak için yola çıktığı öğrenildi.​​

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.