Zehra 10 yaşındaydı! Okul yolunda ölüm!

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yürekleri yakan bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre E.P'nin (19) kullandığı otomobil, İbrahim Göker Caddesi Ülkü Sokak Kavşağı'nda, Y.K. (39) idaresindeki otomobille çarpıştı.
ZEHRA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre sürücülerin yaralandığı kazada Y.K'nin aracında bulunan 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokul 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kızı Zehra Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi.
BABASI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba Y.K, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
KIZINI OKULA BIRAKACAKTI
Y.K'nin Şarkışla Devlet Hastanesi'nde memur olduğu, kızını da iş yerine yakın olan okula bırakmak için yola çıktığı öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
YORUMLAR