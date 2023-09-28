Haberler Magazin Zehra Güneş'ten şampiyonluk pozu! Milli voleybolcunun gönderisine ünlüler akın etti!

Zehra Güneş'ten şampiyonluk pozu! Milli voleybolcunun gönderisine ünlüler akın etti! A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız geçtiğimiz günlerde Japonya'da oynadıkları tüm maçlardan galip çıkarak Paris Olimpiyatları eleme maçlarında gönülleri feth etti. Takımımızın başarı isimlerinden Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisiyle alkış topladı. Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla da magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı isim son olarak Avrupa Şampiyonluğu’ndan çekilen karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

2 Şurada Paylaş!







Sosyal medya hesabında 3.6 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, zafer pozlarını sık sık sevenleri ile paylaşıyor. Güzel ve başarılı isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum alıyor. Birçok ünlü Güneş'in pozlarına akın ediyor.