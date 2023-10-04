Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından biri olan Zehra Güneş, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Milli ismin son olarak yıllar önce O Ses Türkiye adlı yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.
Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde adından söz ettiren Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.
Arkadaşına destek vermek için O Ses Türkiye çekimlerine giden Zehra Güneş'in 17 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı.
Yıllar önce O Ses Türkiye'ye arkadaşını desteklemek için konuk olan Zehra Güneş, Acun Ilıcalı ve jüri üyelerine henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince stüdyoda herkes şaşkınlığa bürünmüştü.
O dönemlerde henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.
İşte Zehra Güneş'in O Ses Türkiye anları...