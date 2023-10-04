Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

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Hem başarılı sporculuk kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündemde adından söz ettiren Filenin Sultanları'nın gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş'in yıllar önce O Ses Türkiye'ye konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.