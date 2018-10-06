Lille, Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Stade Pierre Mauroy'de Saint-Etienne ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Jonathan Bamba'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Saint-Etienne daha sonra 26. dakikada Remy Cabella'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının başında 46. dakikada Bamba ile öne geçen Lille, 84. dakikada da Nicolas Pepe ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Lille sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Lille'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, 65. dakikada yerini Edgar Ie'ne bıraktı. Bu maçın ardından Lille puanını 19'a çıkarırken, Saint-Etienne ise 15 puanda kaldı.

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