Zelenskiy, Donbas meselesinin Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında ele alınacağını bildirdi

Ukrayna basınına göre, Avrupa ülkelerindeki temaslarını sürdüren Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden görüşmeler hakkında sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Ukrayna ile ABD ve Rusya heyetlerinin Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bugün bir araya geleceklerini anımsattı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia’nın bu görüşmelerde ülkesini temsil edeceğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna tarafından ayrıca diplomatlar ve askerlerin de toplantılara katılacağını belirtti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü kapsamında Donbas meselesinin bu görüşmelerde en önemli bir konu olacağına dikkati çeken Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Donbas meselesi en önemli. Bu konu, bugün ve yarın Abu Dabi'de, üç tarafın da bakış açısına göre ele alınacak ve tartışılacak."

"Güvenlik garantilerini içeren belgeyi imzalamaya hazırız"

Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir araya geldiğini hatırlattı.