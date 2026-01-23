Habertürk
        Zelenskiy, Donbas meselesinin Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında ele alınacağını bildirdi | Dış Haberler

        Zelenskiy, Donbas meselesinin Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında ele alınacağını bildirdi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak görüşmelerde Donbas meselesinin ele alınacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:22
        Ukrayna: Donbas konusunu Abu Dabi'de görüşeceğiz
        Ukrayna basınına göre, Avrupa ülkelerindeki temaslarını sürdüren Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için devam eden görüşmeler hakkında sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Zelenskiy, Ukrayna ile ABD ve Rusya heyetlerinin Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bugün bir araya geleceklerini anımsattı.

        Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia’nın bu görüşmelerde ülkesini temsil edeceğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna tarafından ayrıca diplomatlar ve askerlerin de toplantılara katılacağını belirtti.

        Ukrayna'nın toprak bütünlüğü kapsamında Donbas meselesinin bu görüşmelerde en önemli bir konu olacağına dikkati çeken Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Donbas meselesi en önemli. Bu konu, bugün ve yarın Abu Dabi'de, üç tarafın da bakış açısına göre ele alınacak ve tartışılacak."

        "Güvenlik garantilerini içeren belgeyi imzalamaya hazırız"

        Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir araya geldiğini hatırlattı.

        ABD tarafıyla, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini içeren belge üzerinde devam eden çalışmaları da bu görüşmede ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, tamamlanması gereken sadece bazı teknik ayrıntıların kaldığını söyledi.

        Zelenskiy, söz konusu belgenin asıl metninin imzalanmak için hazır hale getirildiğini aktararak, "Şimdi Trump'tan tarih ve yeri bekliyorum. Bizim için bu kadar önemli ve tarihi bir belgeyi imzalamaya hazırız." dedi.

        Ülkesi için güvenlik garantilerinin son derece önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, Ukrayna'nın bir milyon askerin görev yaptığı bir orduya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

